Conférence – concert Médiathèque, 18 septembre 2021 18:00, Maubeuge. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque. Gratuit|Sur inscription 03 27 65 28 00

Samedi 18 septembre, 18h00 Conférence – concert * Venez redécouvrir les classiques de la chanson française avec George Gave de l’Association pour la création de chansons à textes à français. Au programme : hommage à Brel, Brassens, Ferrat et Ferré. *

Sur réservation et présentation d’un pass sanitaire valide

