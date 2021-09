Maubeuge Médiathèque Maubeuge, Nord Escape Game Médiathèque Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

Nord

Escape Game Médiathèque, 18 septembre 2021 14:00, Maubeuge. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque. Gratuit|Sur inscription 03.27.65.28.00

Samedi 18 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Escape Game * En équipe, partez à l’aventure et surmontez différentes épreuves pour retrouver la clé tant recherchée. Qui de Charles Quint, Vauban ou Séré de Rivières vous guidera dans vos recherches ? 3,2,1 …

Le décompte est lancé, vous avez 30 minutes pour élucider les mystères et résoudre les énigmes ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

*

Sur inscription, accès soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide

Médiathèque Rue du docteur Paul Jean – 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Médiathèque

Crédits : ©Droits réservés Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Maubeuge, Nord Autres Lieu Médiathèque Adresse Rue du docteur Paul Jean - 59600 Maubeuge Ville Maubeuge Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Maubeuge