Meaux Médiathèque Luxembourg de Meaux Meaux, Seine-et-Marne Exposition éphémère – Le Patrimoine sort de sa réserve Médiathèque Luxembourg de Meaux Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Exposition éphémère – Le Patrimoine sort de sa réserve Médiathèque Luxembourg de Meaux, 18 septembre 2021 10:00, Meaux. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Luxembourg de Meaux. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition éphémère – Le Patrimoine sort de sa réserve * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre

Médiathèque Luxembourg de Meaux 2 rue Cornillon 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne

01 83 69 00 90 https://www.mediatheques.meaux.fr/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequesmeaux/

La médiathèque Luxembourg fait partie de l’Espace Culturel du même nom comprenant également un théâtre. Riche d’un fonds ancien de plusieurs dizaines de milliers d’ouvrages et de manuscrits, la médiathèque Luxembourg organise régulièrement des expositions thématiques fondées sur ses collections.

Crédits : Médiathèque Luxembourg, Ms007, ©IRHT. Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Meaux, Seine-et-Marne Autres Lieu Médiathèque Luxembourg de Meaux Adresse 2 rue Cornillon 77100 Meaux Ville Meaux Age maximum 99 lieuville Médiathèque Luxembourg de Meaux Meaux