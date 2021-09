Valserhône Médiathèque Louis Miraillet Ain, Valserhône Ateliers passants Couverture de livres – Médiathèque de Valserhône Médiathèque Louis Miraillet Valserhône Catégories d’évènement: Ain

Ateliers passants Couverture de livres – Médiathèque de Valserhône
Médiathèque Louis Miraillet, 18 septembre 2021 11:00, Valserhône
Journée du patrimoine 2021
Gratuit

18 et 19 septembre Ateliers passants Couverture de livres – Médiathèque de Valserhône * *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle – BELLEGARDE 01200 VALSERHONE Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain

Passerelle des Arts

Détails Catégories d’évènement: Ain, Valserhône Autres Lieu Médiathèque Louis Miraillet Adresse Place Charles de Gaulle - BELLEGARDE 01200 VALSERHONE Ville Valserhône Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Louis Miraillet Valserhône