Samedi 18 septembre, 17h00 Visite guidée de Hot.. L’exposition * L’exposition Hot.. La médiathèque Louis Aragon de Martigues accueille du 15 juillet au 19 septembre 2021 une exposition autour du livre de Sophie Bertran de Balanda, Hot.., le jardin des gens de mer, histoire d’une disparition aux éditions Parenthèses, paru en début d’année. Cette exposition, réalisée par les Archives communales et la médiathèque Louis Aragon de Martigues avec le précieux concours des Editions Parenthèses, se propose de réunir la riche iconographie, les artefacts, et archives administratives et privées qui éclairent ce patrimoine industriel martégal aujourd’hui disparu du jardin des Gens de Mer… Finissage samedi 18 septembre Son finissage sera l’occasion d’une visite guidée par Sophie Bertran de Balanda, architecte et autrice du livre, à 17h, suivie,d’une table ronde sur le patrimoine industriel, à 18h. *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

Sans inscription. Les conditions d’accès aux activités sont soumises aux normes sanitaires en vigueur et à leur évolution.

MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON Quai des Anglais – Quartier de l'Ile – 13500 Martigues

