L'Huisserie Médiathèque L'interlude L'Huisserie, Mayenne Centenaire des mines de charbon: l’expo Médiathèque L’interlude L'Huisserie Catégories d’évènement: L'Huisserie

Mayenne

Centenaire des mines de charbon: l’expo Médiathèque L’interlude, 17 septembre 2021 16:00, L'Huisserie. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque L’interlude. Gratuit Handicap moteur

17 et 18 septembre Centenaire des mines de charbon: l’expo * • 24 panneaux retraçant la vie à la mine ; les différents métiers, les dangers, le travail des enfants, l’évolution des deux sociétés, leurs techniques d’exploitation, l’histoire géologique…Découvrir la véritable vie d’un mineur et de sa famille : Jean Baptiste Delamarche

• Des outils, des objets appartenant aux mineurs, des documents, des minéraux… *du samedi 11 au samedi 18 septembre (horaires à consulter sur: udallhuisserie.wordpress.com rubrique « culture » ou sur médiathèque l’huisserie *

vendredi 17 septembre – 16h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

*

0

Médiathèque L’interlude 21 rue du Maine 53970 L’Huisserie L’Huisserie 53970 Le Haut Tertre Mayenne Crédits : licence libre Gratuit

Détails Catégories d’évènement: L'Huisserie, Mayenne Autres Lieu Médiathèque L'interlude Adresse 21 rue du Maine 53970 L'Huisserie Ville L'Huisserie Age maximum 99 lieuville Médiathèque L'interlude L'Huisserie