Bayeux Médiathèque les 7 lieux Bayeux, Calvados Exposition d’ouvrages du fonds patrimonial Médiathèque les 7 lieux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

Exposition d’ouvrages du fonds patrimonial Médiathèque les 7 lieux, 18 septembre 2021 11:00, Bayeux. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque les 7 lieux. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur les7lieux@bayeux-intercom.fr, 02 31 51 20 20

18 et 19 septembre Exposition d’ouvrages du fonds patrimonial * Présentée sur les réseaux sociaux depuis 2019, découvrez, en compagnie de Jérôme, bibliothécaire, une sélection d’ouvrages provenant du fonds patrimonial des débuts de l’imprimerie jusqu’à la période actuelle. Cette Exposition sera ponctuée par la projection des vidéos réalisées par Antoine Guingand, médiateur culturel, sur l’histoire des collections de la bibliothèque de Bayeux ». *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

*

Jauge limitée.

Médiathèque les 7 lieux 1 boulevard Fabien Ware, 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados

02-31-51-20-20 http://www.les7lieux.fr

Médiathèque

Crédits : © Médiathèque les 7lieux Bayeux Intercom Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Bayeux, Calvados Autres Lieu Médiathèque les 7 lieux Adresse 1 boulevard Fabien Ware, 14400 Bayeux Ville Bayeux Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque les 7 lieux Bayeux