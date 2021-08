Armentières Médiathèque "L'Albatros" Armentières, Nord Matrimoine 2021 : C’est l’appel du matin / Les Fous à réAction [associés] Médiathèque “L’Albatros” Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Matrimoine 2021 : C’est l’appel du matin / Les Fous à réAction [associés] Médiathèque “L’Albatros”, 18 septembre 2021 14:00, Armentières. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque “L’Albatros”. Gratuit 03 61 76 04 63, albatros@ville-armentieres.fr

Samedi 18 septembre, 14h00, 16h00 Matrimoine 2021 : C’est l’appel du matin / Les Fous à réAction [associés] * Ce spectacle est né de l’envie de mettre en lumière les textes d’une femme, Charlotte Delbo – poétesse, écrivaine et résistante – revenue des camps de concentration.

Son œuvre méconnue semble incontournable : elle y raconte avec force ce qui l’a poussée à survivre au milieu de ce chaos ; comment la solidarité entre femmes et le théâtre l’a aidée à tenir debout pendant l’interminable appel du matin.

Elle nous emmène sur les chemins de l’inimaginable, convoque la poésie et le théâtre pour s’envoler. Quitte à sacrifier une ration de pain contre une brochure du Misanthrope de Molière. Equipe artistique : Les fous à réAction [associés]

Textes de Charlotte Delbo (Droits théâtre gérés par les Éditions de Minuit)

Interprétation : Lyly Chartiez-Mignauw et Olivier Menu

Régie artistique : Vincent Dhelin et Olivier Menu *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

*

Médiathèque “L’Albatros” 1 rue Paul Pouchain – 59280 Armentières Armentières 59280 Nord

03 28 82 94 28 http://www.armentieres.fr/mediatheque/

Inaugurée en décembre 2007, la médiathéque d’Armentières, baptisée “l’Albatros”, accueille le public dans un bâtiment d’architecture. Résolument moderne, au coeur du quartier de la gare en pleine restructuration. Equipement public phare, rayonnant sur l’ensemble du territoire communal, elle marque un certain renouveau culturel de la ville en constituant une porte d’accés à la culture pour le plus grand nombre.

