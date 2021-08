Armentières Médiathèque l'albatros Armentières, Nord Expostion “Armentières sous l’occupation 1939/1945” Médiathèque l’albatros Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Expostion “Armentières sous l’occupation 1939/1945” Médiathèque l’albatros, 17 septembre 2021 10:00, Armentières. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque l’albatros. Gratuit

17 – 19 septembre Expostion “Armentières sous l’occupation 1939/1945” * Exposition proposée par les Amis de la Cité de la Toile et le service des archives d’Armentières, visible du mardi 14 septembre au dimanche 26 septembre *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

Médiathèque l’albatros Rue Paul Pouchain 59280 Armentières 59280 Nord

Espace culturel de la Ville d’Armentières – Bibliothèque – espace d’exposition et auditorium

