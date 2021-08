La Guerche-de-Bretagne Médiathèque La Salorge Ille-et-Vilaine, LA GUERCHE DE BRETAGNE Exposition “De la rue de Rannée à la rue de Nantes” Médiathèque La Salorge La Guerche-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

LA GUERCHE DE BRETAGNE

Exposition “De la rue de Rannée à la rue de Nantes” Médiathèque La Salorge, 17 septembre 2021 10:00, La Guerche-de-Bretagne. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque La Salorge. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Exposition “De la rue de Rannée à la rue de Nantes” * Photographies de Max Juliot portant sur l’architecture guerchaise accompagnées de photographies et cartes postales anciennes issues des collections privées de Jean-Luc David, Marc Trouessard et Yves Téhard, ainsi que des archives de la ville. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h30

Entrée libre dans le respect des règles sanitaires.

Médiathèque La Salorge Rue Charles de Gaulle, 35130 La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 La Haie Nouvelle Ille-et-Vilaine

Située en plein cœur de la ville dans les anciennes halles, la Médiathèque La Salorge met à votre disposition un fonds diversifié de plus de 15 000 documents : livres, revues, bandes dessinées mais aussi CD, DVD et livres lus.

Crédits : Max Juliot Gratuit Médiathèque – Crédit Mairie de La Guerche de Bretagne

