Samedi 18 septembre, 10h30 Jeu : Les Mystères d’Ambérieu * À l’occasion des Journées du patrimoine, menez l’enquête ! Sur un plateau de jeu représentant Ambérieu dans les années 40, parcourez les commerces de l’époque et interrogez les commerçants de la ville. Au gré des lancers de dé et de votre cheminement dans la ville, vous allez collecter des indices, éliminer peu à peu les suspects de votre liste… Pour finir par trouver le coupable ! Nous vous proposons deux scénarios de jeu, sur des thèmes liés à l’histoire de la ville : enquête aviation : trouvez le coupable parmi les 12 suspects aviateurs !

: trouvez le coupable parmi les 12 suspects aviateurs ! enquête Résistance : trouvez la coupable parmi les 12 suspectes résistantes ! Un jeu de société familial dès 8 ans, inspiré du jeu “Les Mystères de Pékin” et décliné à la sauce ambarroise.

Conçu avec le soutien et les conseils avisés de nos voisins, le café Des Jus & des Jeux ! Gratuit, sur inscription auprès de la Médiathèque *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

Entrée libre sur inscription auprès de la médiathèque.

Médiathèque La Grenette 10 rue Amédée Bonnet 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68708608.jpg 04 74 38 37 31 https://mediatheque.ville-amberieuenbugey.fr/cgi-bin/koha/opac-main.pl

À deux pas de la mairie, la Grenette, jadis halle aux grains et marché couvert, est désormais médiathèque. Sous ses élégantes arches de pierre, elle offre en prêt aux Ambarrois et à leurs voisins, livres, CD, DVD, magazines…

Crédits : ®Ville d’Ambérieu en Bugey Gratuit ®Ville d’Ambérieu en Bugey

