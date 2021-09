La Bernardière Médiathèque La Bernardière La Bernardière, Vendée Brunch lecture Médiathèque La Bernardière La Bernardière Catégories d’évènement: La Bernardière

Brunch lecture Médiathèque La Bernardière, 19 septembre 2021 10:30, La Bernardière

Dimanche 19 septembre, 10h30 Brunch lecture * Rendez-vous aux abords de la médiathèque pour quelques lectures qui vous feront voyager… Suivi de la visite de l’exposition photos de Michèle Chaussumier. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

Médiathèque La Bernardière 18, rue de la Poste 85610 La Bernardière

