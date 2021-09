Vandœuvre-lès-Nancy Médiathèque Jules Verne Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Arts et Sciences : Regards croisés Médiathèque Jules Verne Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Samedi 18 septembre, 16h30 Arts et Sciences : Regards croisés * Conférence – Échanges avec Christophe Eckes, maître de conférences en histoire des sciences à l’Université de Lorraine & Amandine Gollé, artiste plasticienne. Christophe Eckes explicitera les liens, noués au XIXe siècle, entre la botanique et les arts d’ornement, tout en s’appuyant sur des œuvres de Victor Ruprich-Robert, Jules Bourgoin et Christopher Dresser. Dans un second temps, Amandine Gollé nous parlera des insectes, son sujet de prédilection, avec son regard de plasticienne. *

Médiathèque Jules Verne 2 rue de Malines, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Louvain Nations Meurthe-et-Moselle

Créée en 2000, la médiathèque Jules Verne de Vandœuvre abrite dans ses murs, depuis un peu plus d’un an, un musée numérique. La Micro-Folie située à la médiathèque est un lieu de vie culturelle gratuit. Ce nouveau musée numérique offre la possibilité au visiteur, adulte ou enfant, de découvrir les chefs-d’œuvre, sans cesse renouvelés, de nos plus grandes institutions culturelles. Le musée numérique est un dispositif innovant composé d’un écran géant, sur lequel est diffusé un film scénarisant les œuvres des institutions partenaires. À cet écran s’ajoutent des tablettes synchronisées qui offrent des contenus complémentaires sur les œuvres. Cet outil donne accès à des centaines d’œuvres réunies à ce jour : de l’Antiquité égyptienne à la Fontaine de Marcel Duchamp, de la conquête de l’espace aux pièces majeures de la Cour d’honneur du Palais des Papes…

