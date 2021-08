Vandœuvre-lès-Nancy Médiathèque Jules Verne Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Découverte de l’Artothèque 379 à Vandœuvre Médiathèque Jules Verne Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

17 et 18 septembre Découverte de l’Artothèque 379 à Vandœuvre * La médiathèque accueille 41 œuvres contemporaines de l’artothèque 379. L’artothèque 379 existe à Nancy depuis 2019. Sa création répond à la volonté de partager avec le plus grand nombre un fonds d’œuvres régulièrement enrichi depuis 40 ans. Ainsi des œuvres de Bram Van Velde, Jacques Monory, Pierre Alechinsky, Sonia Delaunay, côtoient d’autres œuvres de jeunes artistes. L’artothèque permet, comme dans une bibliothèque, d’emprunter des œuvres moyennant une cotisation. En collaboration avec l’UP2V, l’équipe de la médiathèque a choisi d’emprunter une quarantaine d’œuvres issues de ce fonds pour en présenter la diversité et partager avec vous, pendant un mois, toute sa richesse.

En lien avec cette exposition, de nombreuses autres animations se dérouleront tout au long du mois de septembre mettant en valeur la création, l’art et le patrimoine. *

vendredi 17 septembre – 13h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Médiathèque Jules Verne 2 rue de Malines, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Louvain Nations Meurthe-et-Moselle

Créée en 2000, la médiathèque Jules Verne de Vandœuvre abrite dans ses murs, depuis un peu plus d’un an, un musée numérique. La Micro-Folie située à la médiathèque est un lieu de vie culturelle gratuit. Ce nouveau musée numérique offre la possibilité au visiteur, adulte ou enfant, de découvrir les chefs-d’œuvre, sans cesse renouvelés, de nos plus grandes institutions culturelles. Le musée numérique est un dispositif innovant composé d’un écran géant, sur lequel est diffusé un film scénarisant les œuvres des institutions partenaires. À cet écran s’ajoutent des tablettes synchronisées qui offrent des contenus complémentaires sur les œuvres. Cet outil donne accès à des centaines d’œuvres réunies à ce jour : de l’Antiquité égyptienne à la Fontaine de Marcel Duchamp, de la conquête de l’espace aux pièces majeures de la Cour d’honneur du Palais des Papes…

