Visite découverte du patrimoine de la bmL Médiathèque Jean Lévy, 18 septembre 2021 10:00, Lille.

Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Jean Lévy. Gratuit|Sur inscription https://reservations.lille.fr/event/jep2021

Samedi 18 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

Visite découverte du patrimoine de la bmL

À la découverte du patrimoine écrit et graphique de la Bibliothèque municipale de Lille à travers une visite depuis le jardin de la médiathèque Jean Lévy jusqu’aux magasins de conservation en passant par la salle de consultation et par un bureau de travail des agents du service Patrimoine.

Ce circuit d’une heure propose une sélection remarquable de trésors patrimoniaux, la découverte de la bibliothèque numérique et des archives de l’Internet, une présentation des lieux et des coulisses par toute l’équipe du service patrimoine. Conservation, réparation, traitement du document, consultation, exposition… le service patrimoine et ses collections n’auront plus de secrets pour vous !

Et quelques surprises vous attendent…

Rendez-vous au jardin de la bibliothèque avec un petit quizz du patrimoine avant de démarrer le parcours…

Départ à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h sur inscription au préalable sur https://reservations.lille.fr/event/jep2021

(8 personnes max par visite)

Ouverture de la billeterie à partir du 13 septembre 17h.

Conditions d’entrée selon le protocole sanitaire en vigueur : passe sanitaire et port du masque.

Retrouvez toutes les infos sur le site de la bibliothèque www.bm-lille.fr rubrique agenda

Médiathèque Jean Lévy 32/34 rue Edouard Delesalle – 59000 Lille Lille 59800 Nord

Inaugurée en 1965, au cœur de la cité et du quartier Saint-Sauveur, la Bibliothèque Municipale de Lille, œuvre des architectes Paul et Maurice Lenglart, est dotée d’un riche fonds patrimonial : manuscrits enluminés, incunables, estampes, éditions rares, photographies, partitions musicales, fonds japonais et chinois, étiquettes de fil, chansons de carnaval, et plus de 13000 titres de périodiques et de journaux. La bibliothèque dispose par ailleurs d’un important fonds de bibliophilie dont plus de 800 livres d’artistes.

