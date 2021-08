Exposition “Pop’ ! Un siècle de littératures & de lectures populaires (1830-1930)” Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, 17 septembre 2021 12:00, Chambéry.

Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Gratuit

17 – 19 septembre

Exposition “Pop’ ! Un siècle de littératures & de lectures populaires (1830-1930)”

*

Aujourd’hui, le magazine Voici, l’émission C’est pas sorcier, la série Lupin ou la collection Harlequin, sont des incontournables de la culture populaire et ont une même origine : la littérature « populaire » du 19e siècle. À cette époque, une série de transformations politiques, économiques et sociales révolutionnent le monde du livre : le peuple accède progressivement à l’instruction et apprend à lire ; les éditeurs publient des livres bon marché pour ces nouveaux lecteurs ; des écrivains cherchent à écrire des succès ; de nombreux journaux illustrés fleurissent partout en France et en Savoie. L’objet imprimé, auparavant réservé à quelques-uns, devient accessible à tous !

Cette exposition, conçue à partir des collections historiques conservées à la médiathèque, vous propose de partir à la découverte des best-sellers de l’époque (Ah ! le magnifique Iza Lolotte et compagnie d’Alexis Bouvier), de faire connaissance avec ses auteurs à succès (qui se souvient aujourd’hui de l’écrivain Paul de Kock, romancier star des années 1850 ?), de raconter la naissance de héros, comme le justicier Rocambole (qui vit de nombreuses aventures rocambolesques), ou encore de feuilleter la presse ancienne à sensation.

Cette histoire de la littérature populaire est aussi celle des lecteurs, des pratiques et des lieux de lecture. Et cette exposition interroge plus largement, entre hier et aujourd’hui, notre rapport au livre : existe-t-il des « bonnes » & des « mauvaises » lectures ?

*

vendredi 17 septembre – 12h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque



Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location41764817.jpg?_ts=1623913920097 http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l’origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux.

Crédits : © Bibliothèques municipales de Chambéry Gratuit ® Malou pictures / Bibliothèques municipales de Chambéry