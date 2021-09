Breuil-le-Sec Médiathèque Jacques Prévert 1 Place de la République 60840 Breuil-le-Sec Breuil-le-Sec, Oise Matrimoine 2021 : Quand les femmes se reposaient / Théâtre du Pressoir Médiathèque Jacques Prévert 1 Place de la République 60840 Breuil-le-Sec Breuil-le-Sec Catégories d’évènement: Breuil-le-Sec

Matrimoine 2021 : Quand les femmes se reposaient / Théâtre du Pressoir
Médiathèque Jacques Prévert, Breuil-le-Sec
18 et 19 septembre 2021, 15h00

18 et 19 septembre Matrimoine 2021 : Quand les femmes se reposaient / Théâtre du Pressoir * En octobre 2020, on inaugurait la Médiathèque Jacques Prévert à Breuil-le-Sec dans l’Oise. Mais avant d’être une médiathèque, qu’est-ce que c’était ?… On raconte que c’était une maison qui accueillait des prostituées (nommées dames de compagnie) qui venaient en repos… L’imagination est en marche et on cherche la vérité ! Pour fêter le premier anniversaire de la Médiathèque de Breuil-le-Sec, il s’agit de donner à entendre les voix des femmes qui se rendaient dansce lieu pour leur repos… un lieu atypique, un lieu à cacher ? Un lieu où se seraient rendues des demi-mondaines et danseuses du BAL TABARIN, cabaret de Pigalle ! Avec le soutien de HF Hauts de France

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

