Médiathèque Jacques Demy : Nantes à l'aube du 20e siècle

Les cartes postales du fonds Chapeau François Chapeau est né à Nantes en 1863. Sa passion pour la photographie va faire de lui un précieux témoin de l'histoire de Nantes à travers des séries de cartes postales qu'il édite et que sa famille a légué à la Bibliothèque. Présentation par l'association des Cartophiles du Pays Nantais.

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

Sur réservation. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

