Dimanche 19 septembre, 14h30 Médiathèque Jacques Demy : Nantes à l’aube du 20e siècle * L’histoire d’un livre : Nantes en dix-neuf cent De la commande par un industriel nantais et amateur d’art Alphonse Lotz-Brisonneau, à un graveur Auguste Lepère, jusqu’à la sortie de l’ouvrage le 31 décembre 1900, l’histoire d’un livre d’artiste. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

