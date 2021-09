Nantes Mediatheque jacques demy Loire-Atlantique, Nantes Médiathèque Jacques Demy : Photographie ambulante : afghan box Mediatheque jacques demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Médiathèque Jacques Demy : Photographie ambulante : afghan box Mediatheque jacques demy, 18 septembre 2021 14:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Mediatheque jacques demy. Gratuit

18 et 19 septembre Médiathèque Jacques Demy : Photographie ambulante : afghan box * Photographie ambulante : afghan box C’est à la fois un appareil photographique et un laboratoire : une fois la prise de vue réalisée, l’image est développée directement dans la boîte. Venez vous faire tirer le portrait à l’ancienne avec l’association Alea Club. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Mediatheque jacques demy 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

02 40 41 95 95 Crédits : Alea club Gratuit

Mediatheque jacques demy Adresse 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Ville Nantes