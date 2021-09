Médiathèque Jacques Demy : La parole est à Péret. Benjamin Péret (1899-1959) Mediatheque jacques demy, 18 septembre 2021 14:00, Nantes.

Journée du patrimoine 2021 Mediatheque jacques demy. Gratuit

18 et 19 septembre

Médiathèque Jacques Demy : La parole est à Péret. Benjamin Péret (1899-1959)

*

La parole est à Péret. Benjamin Péret (1899-1959)

Depuis la rencontre avec André Breton et Jacques Vaché en 1916, Nantes occupe une place privilégiée dans la cartographie du surréalisme. Aussi la Bibliothèque municipale a-t-elle réuni une importante collection autour des protagonistes de cette aventure littéraire, intellectuelle et humaine : Jacques Baron, André Breton, Claude Cahun, Julien Gracq, Benjamin Péret, Jacques Vaché, qu’elle s’attache à faire connaître auprès du grand public.

En 2020, la parole est donnée à Benjamin Péret, né à Rezé en 1899.

Ses poèmes, ses manuscrits, ses photographies et ses livres, illustrés par les peintres les plus célèbres du surréalisme, sont exposés pour répondre à cette question et faire découvrir, lire et aimer, l’homme qu’il était, et le poète “qui a ouvert la cage de la poésie, et se tient depuis lors au cœur du merveilleux et de l’amour”, lui écrivait l’ami de toute une vie, André Breton.

Une exposition et des animations conçues en partenariat avec la Ville de Rezé.

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.



Mediatheque jacques demy 24, Quai de la Fosse, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

02 40 41 95 95

Crédits : Bibliothèque municipale de Nantes Gratuit