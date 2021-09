Marsac-sur-Don médiathèque intercommunale Loire-Atlantique, Marsac-sur-Don Atelier médiathèque intercommunale Marsac-sur-Don Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Marsac-sur-Don

Atelier médiathèque intercommunale, 18 septembre 2021 10:00, Marsac-sur-Don. Journée du patrimoine 2021 médiathèque intercommunale. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Atelier * Aurelie, Bettina et Lenaïg vous invitent à découvrir la technique du macramé *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

*

médiathèque intercommunale 18 rue St Martin, MARSAC-SUR-DON Marsac-sur-Don 44170 Loire-Atlantique Crédits : communauté de communes Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Marsac-sur-Don Autres Lieu médiathèque intercommunale Adresse 18 rue St Martin, MARSAC-SUR-DON Ville Marsac-sur-Don Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville médiathèque intercommunale Marsac-sur-Don