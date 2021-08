Meuzac Médiathèque intercommunale du Père Castor Haute-Vienne, Meuzac Découvrez un témoin des « Mémoires du monde » de l’UNESCO Médiathèque intercommunale du Père Castor Meuzac Catégories d’évènement: Haute-Vienne

18 et 19 septembre Découvrez un témoin des « Mémoires du monde » de l’UNESCO * De la Petite Poule Rousse à Michka en passant par La vache orange, faites découvrir à vos enfants ou petits-enfants, les albums du Père Castor qui ont bercé votre enfance. À l’occasion des 90 ans du Père Castor (le premier album a été édité en 1931), et en parallèle avec l’exposition présentée à la Galerie Gallimard à Paris, venez découvrir les archives complètes et remarquablement conservées de Paul Faucher. Lectures et présentation d’illustrations originales des artistes issus du fond d’archives. Ce fonds, constitué de documents de formes et supports très variés (notes, correspondances, illustrations originales, albums de premières éditions, enregistrements sonores, photographies, catalogues publicitaires…) regroupe des matériaux de réflexion pédagogique qui ont abouti progressivement à la création concertée, collaborative, mais fortement structurée et réfléchie, de ce que l’on connaît mieux sous le nom d’« albums du Père Castor ». Ces livres de jeunesse auxquels créateurs russes, allemands, polonais, tchèques, hollandais, suédois, belges et français ont collaboré, sont aujourd’hui considérés comme des classiques de la littérature enfantine, traduits dans un grand nombre de langues. Ils ont rendu, avec les jeux éducatifs conçus par l’Atelier du Père Castor, efficients et accessibles au plus grand nombre, les acquis théoriques des pédagogues du mouvement de l’Éducation nouvelle. Elles sont depuis 2017 inscrites au registre « Mémoires du monde » de l’UNESCO. *

Gratuit. Entrée libre.

Médiathèque intercommunale du Père Castor Forgeneuve, 87380 Meuzac Meuzac 87380 Haute-Vienne

La Médiathèque intercommunale du Père Castor est une médiathèque de lecture publique, ouverte au public. Sa particularité vient du fait qu’elle conserve les archives du Père Castor. Originaux, dossiers de fabrication, albums, photographies et correspondance sont conservés et ne sont accessibles qu’aux chercheurs.

