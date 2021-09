Châteaubriant Médiathèque Intercommunale Châteaubriant, Loire-Atlantique Conférence Médiathèque Intercommunale Châteaubriant Catégories d’évènement: Châteaubriant

Loire-Atlantique

Conférence Médiathèque Intercommunale, 18 septembre 2021 16:00, Châteaubriant. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Intercommunale. Gratuit

Samedi 18 septembre, 16h00 Conférence * Dans le cadre de la sortie de son dernier ouvrage, Christian Bouvet fera une conférence sur “Châteaubriant pendant la Révolution”. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

Médiathèque Intercommunale place Saint Nicolas, Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Crédits : Communauté de Communes Gratuit

