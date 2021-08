Lagny-sur-Marne Médiathèque Gérard-Billy Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne Exposition des fonds patrimoniaux de l’époque Napoléonienne Médiathèque Gérard-Billy Lagny-sur-Marne Catégories d’évènement: Lagny-sur-Marne

17 et 18 septembre Exposition des fonds patrimoniaux de l’époque Napoléonienne * A l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, la médiathèque de Lagny vous propose de découvrir des ouvrages du fonds patrimonial, notamment ceux du Général Pelet qui a servi l’armée de Napoléon. Venez explorer les trésors de la médiathèque. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Médiathèque Gérard-Billy 10, allée Vieille-et-Gentil 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Crédits : Gratuit

