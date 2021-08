Fontaine-Étoupefour Médiathèque Fontaine-Etoupefour Calvados, Fontaine-Étoupefour Exposition “Mortes saisons” Médiathèque Fontaine-Etoupefour Fontaine-Étoupefour Catégories d’évènement: Calvados

Exposition “Mortes saisons” Médiathèque Fontaine-Etoupefour, 17 septembre 2021 09:30, Fontaine-Étoupefour. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Fontaine-Etoupefour. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

17 et 18 septembre Exposition “Mortes saisons” * Les images du photographe Cyrille Derouineau et les mots de Marcus Malte ont permis la publication d’un très beau livre “Mortes saisons“, dans la collection Collatéral, des Editions le Bec en l’air.

Ici, l’exposition de photographies propose aux visiteurs une dimension interactive pour mettre en évidence les liens entre l’image et le texte, et les liens à venir avec le public. Les visiteurs ont la possibilité d’écouter un extrait du texte correspondant à la photographie, via leur smartphone ou une tablette. Ils peuvent aussi interagir en laissant un commentaire ou un petit texte. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 19h30

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 18h00 à 22h00

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque du 7 septembre au 2 octobre 2021

Médiathèque Fontaine-Etoupefour Allée du stade Jules Quesnel, 14790 Fontaine-Etoupefour Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados

