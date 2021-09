Nantes MÉDIATHÈQUE FLORESCA GUÉPIN Loire-Atlantique, Nantes Médiathèque Floresca Guépin MÉDIATHÈQUE FLORESCA GUÉPIN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 18 septembre, 10h00 Médiathèque Floresca Guépin * De Magritte à Frida Kahlo, pouvez-vous retrouver les toiles qui se cachent derrière les photographies ? Les patients et soignants du CATTP se prêtent au jeu du portrait et vous mettent au défi. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

MÉDIATHÈQUE FLORESCA GUÉPIN 15, rue de la haluchère Nantes 44000 Loire-Atlantique

