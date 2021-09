Exposition : L’eau à Flers, pour remonter le cours de l’histoire Médiathèque Flers Agglo, 18 septembre 2021 10:00, Flers.

Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Flers Agglo. Gratuit Handicap auditif|Handicap moteur|Handicap psychique

Samedi 18 septembre, 10h00

Exposition : L’eau à Flers, pour remonter le cours de l’histoire

Des rivières qui traversent notre territoire à la piscine Capfl’O, des étangs du château au barrage de Landisacq, des lavoirs communaux aux stations d’épuration, des puits dans les champs alentours au réseau d’adduction, l’eau a marqué et marque encore l’histoire et la géographie de Flers.

Tout comme l’eau, cette histoire de Flers est tantôt tumultueuse et vive, tantôt calme. La présente exposition propose de mettre en lumière ce lien à la fois simple et complexe entre la Ville et ses paysages.

A travers photographies et autres documents issus des fonds de la Médiathèque et des Archives de Flers Agglo, plongez au fil des panneaux dans ce passé flérien où l’eau courante n’existait pas, où l’on se baignait dans des mares, où l’on faisait du canoé sur les étangs du Château, où l’eau non potable amenait microbes et maladies, et où l’on n’hésitait pas à se jeter du plongeoir de la piscine du Hazé.

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

Pass sanitaire.



Médiathèque Flers Agglo 9 rue du collège 61100 flers Flers 61100 Orne

0233984222

Centre Chaudeurge de Flers Agglo, qui regroupe le conservatoire de musique, la médiathèque et les archives de Flers Agglo

