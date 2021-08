Valence Médiathèque F. Mitterrand Drôme, Valence Visites commentées : la médiathèque de Valence dans l’ancienne caserne Latour-Maubourg Médiathèque F. Mitterrand Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Visites commentées : la médiathèque de Valence dans l’ancienne caserne Latour-Maubourg Médiathèque F. Mitterrand, 18 septembre 2021 14:00, Valence. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque F. Mitterrand. Gratuit Handicap auditif|Handicap moteur 04 75 79 23 70

Samedi 18 septembre, 14h00 Visites commentées : la médiathèque de Valence dans l’ancienne caserne Latour-Maubourg * Des visites commentées se succèderont durant l’après-midi du samedi 18 (14h / 14h45 / 15h30 / 16h15 / 17h); Elles aborderont d’une part l’histoire militaire de Valence et la place de la caserne Latour-Maubourg dans le dispositif mis en place au XIXe siècle. D’autre part, les visites évoqueront les années d’abandon du site et sa renaissance récente avec le remarquable projet de reconversion du site en médiathèque, confié à l’architecte Rudy Ricciotti, faisant du site de Latour-Maubourg un pôle particulièrement attractif dans la ville.

Les visites seront présentées en simultané en langue des signes. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Sur inscription, sur place, le jour même. Groupes limités.

Médiathèque F. Mitterrand Caserne Latour-Maubourg, 26, Place Latour-Maubourg, 26000 Valence Valence 26000 Drôme

Caserne construite en 1879 pour accueillir un régiment d’artillerie. Investie finalement par un régiment de chasseurs à cheval, la caserne Latour-Maubourg reste un site militaire jusqu’en 1998, date à laquelle la Ville de Valence procède à son achat. Le site est en cours de rénovation depuis 2011.

Détails
Heure : 14:00 - 18:00
Catégories d'évènement: Drôme, Valence
Lieu Médiathèque F. Mitterrand
Adresse Caserne Latour-Maubourg, 26, Place Latour-Maubourg, 26000 Valence
Ville Valence