17 et 18 septembre Exposition La peste 1720 * 1720, Marseille fut ravagée par une épidémie de peste qui décima la moitié de sa population avant de se répandre sur une partie de la Provence, faisant ainsi 50 000 morts. La peste s’est prolongée par vagues successives jusqu’en 1722, date à laquelle elle a été définitivement enrayée. La ville de Berre L’Étang n’a pas été épargnée, perdant la moitié de sa population, et le site de Notre-Dame de Caderot est aujourd’hui chargée de cette histoire que nous vous invitons à découvrir. Tout en nous prémunissant de tout analogisme, mais bien au contraire de façon très optimiste, cette exposition nous ramène à l’Histoire de l’homme face aux aléas et met en lumière la capacité des êtres humains à surmonter les grands fléaux. Pour aller plus loin, nous vous invitons à assister à la conférence présentée par l’auteur de Marseille, et, la peste débarqua, samedi 18 septembre à 10h au Ciné89. *

vendredi 17 septembre – 12h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre – Pass sanitaire

Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre 2, rue Lafayette 13130 BERRE L'ETANG Berre-l'Étang 13130 Bouches-du-Rhône

