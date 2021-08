Mantes-la-Jolie Médiathèque Duhamel Mantes-la-Jolie, Yvelines Visite de la Mediathèque Duhamel, Patrimoine d’Intérêt Régional Médiathèque Duhamel Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Visite de la Mediathèque Duhamel, Patrimoine d'Intérêt Régional Médiathèque Duhamel, 18 septembre 2021 14:30, Mantes-la-Jolie

Samedi 18 septembre, 14h30 Visite de la Mediathèque Duhamel, Patrimoine d’Intérêt Régional * Située dans un cadre verdoyant du Square Brieussel-Bourgeois, à proximité du Pavillon Duhamel et de l’Hôtel de Ville, la bibliothèque George-Duhamel dénote par son architecture moderne. Conçu par l’architecte Raymond Lopez, le bâtiment est marqué par l’esthétisme des années 1960. Il offre toutefois aux visiteurs une vision contemporaine grâce aux lignes sobres et élégantes de l’édifice. La médiathèque est labellisée Patrimoine d’Intérêt Régional depuis novembre 2020. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

*

Médiathèque Duhamel Square Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines

http://www.mediatheques.manteslajolie.fr

Parmi les ouvrages qu’elle abrite, la médiathèque Duhamel conserve un Fonds patrimonial. Celui-ci est composé d’un fonds local (région mantaise) qui représente près de 1000 documents, dont les plus anciens datent du XVIIIe siècle, mais aussi d’un fonds ancien rare et important, de près de de 4000 ouvrages, qui remontent, pour certains, jusqu’au XVIIe siècle.

