Samedi 18 septembre, 14h30 Animation Jeune public : Escape game “Narbo Martius” * Vous faites partie de la colonie romaine Colonia Narbo Martius, en 52 av. JC, le proconsul Domitius Ahenobarbus pense avoir conqui Narbo, mais le berceau de Narbo, Montlaurès, sous les ordres de Vercingétorix, résiste encore et toujours à l’envahisseur…

Jules César doit venir renforcer la ville pour la bataille. S’il voit que ce bastion n’est pas conquis, sa colère va s’abattre sur la colonie ! Vous devez le conquérir coûte que coûte.

Vous allez recevoir la clé de la Médiathèque que les Gaulois ont dissimulée dans le bâtiment. Si vous trouvez cette clé, Vercingétorix se rendra et déposera les armes aux pieds de Jules César à Alésia.

Vous aurez à vaincre de nombreux obstacles tout au long de vôtre quête. Faites vite le temps presse, il ne vous reste que 45 minutes avant l’arrivée de Jules César. *

