17 – 19 septembre Exposition “Je suis archéologue” * L’exposition propose d’explorer et de révéler les métiers de l’archéologie sous un nouveau jour, celui de l’humour. Chaque dessin d’archéologue intégré au propos de l’exposition est empreint d’une sympathique malice qui fait écho à des réalités et des problématiques scientifiques. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

Entrée libre

Médiathèque des Encres Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Faubourg de Tournai Nord Crédits : Musée Archéologique de l’Oise. Licence libre Gratuit

