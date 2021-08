Vouillé Médiathèque de Vouillé Vienne, Vouillé Quelques sites et éléments remarquables du patrimoine inconnu de Vouillé Médiathèque de Vouillé Vouillé Catégories d’évènement: Vienne

Vouillé

Quelques sites et éléments remarquables du patrimoine inconnu de Vouillé Médiathèque de Vouillé, 17 septembre 2021 15:00, Vouillé. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque de Vouillé. Gratuit

17 et 18 septembre Quelques sites et éléments remarquables du patrimoine inconnu de Vouillé * Découvrez pour la première fois une exposition sur l’histoire du patrimoine méconnu de Vouillé, accompagnée de conférences menées par des spécialistes. L’exposition est organisée en partenariat avec la Municipalité de Vouillé, le Département de la Vienne et l’INRAP, et l’Association Vouillé et son Histoire. Une contribution à la connaissance, la valorisation et la protection des patrimoines archéologiques et historiques de la commune de Vouillé à partir d’observations, d’études et de sondages de quelques sites et témoins exceptionnels, 20 ans après la publication de : « Vouillé-la-bataille, Histoire et Mémoires d’un Pays » en 2001. Avec l’aide de la chronologie illustrée de l’histoire humaine en Europe de l’INRAP complétée par leurs connaissances scientifiques de sites Français et Européens. Exposition à visiter du 18 septembre 2021 au 16 octobre 2021. *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

*

Médiathèque de Vouillé 2 ter Basses Rues, 86190 Vouillé Vouillé 86190 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70716511.jpg 05 49 54 43 86 Crédits : Gratuit ©Mairie de Vouillé

Détails Catégories d’évènement: Vienne, Vouillé Autres Lieu Médiathèque de Vouillé Adresse 2 ter Basses Rues, 86190 Vouillé Ville Vouillé lieuville Médiathèque de Vouillé Vouillé