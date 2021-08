Vienne Médiathèque de Vienne Isère, Vienne Exposition ”Le boulevard des délices : la grande époque de la gastronomie viennoise” Médiathèque de Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

Exposition ”Le boulevard des délices : la grande époque de la gastronomie viennoise” Médiathèque de Vienne, 17 septembre 2021 13:00, Vienne. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque de Vienne. Gratuit Handicap moteur

17 et 18 septembre Exposition ”Le boulevard des délices : la grande époque de la gastronomie viennoise” * L’épopée culinaire du grand Chef Fernand Point (1897-1955) fait sortir Vienne de l’anonymat. Le Boulevard de la Pyramide où son restaurant aux trois étoiles est installé est le cadre d’une autre aventure, celle du restaurant Laroux. L’héritage de Fernand Point est perpétué aujourd’hui par le Chef Patrick Henriroux qui a su maintenir l’excellence en conservant ses deux étoiles depuis 1992. *

vendredi 17 septembre – 13h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

Médiathèque de Vienne, 30 avenue Général Leclerc, 38200 Vienne

