Jouer autour de l’eau – jeux de société Médiathèque de Vic sur Cère, 18 septembre 2021 10:30, Vic-sur-Cère. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque de Vic sur Cère. Gratuit Handicap moteur 04 71 62 00 99

Samedi 18 septembre, 10h30 Jouer autour de l’eau – jeux de société * Venez participer aux jeux Carcassonne et Aquadukt animés par le Centre social et culturel du Carladès. Des jeux de sociétés autour du thème de l’eau.

Des ouvrages en consultation libre autour du thermalisme à Vic sur Cère et en Auvergne seront disponibles à la médiathèque *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

Réservation conseillée

Médiathèque de Vic sur Cère avenue Murat Sistrières Vic-sur-Cère 15800 Cantal

04 71 62 00 99 Crédits : ©Vic sur Cère Gratuit

