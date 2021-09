Lambesc Médiathèque de Lambesc Bouches-du-Rhône, Lambesc Lambesc raconté aux enfants Médiathèque de Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vendredi 17 septembre, 18h00 Lambesc raconté aux enfants * Après un survol de l’histoire de Lambesc, des fouilles et des différentes découvertes, les enfants découvriront la vie du village à l’époque de leurs grands-parents. Temps fort : la présentation de fiches, de photos et de différents objets de la vie quotidienne qui amèneront les enfants à échanger sur la mémoire des Lambescains. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h30

Réservation à partir du 3 septembre 2021

Médiathèque de Lambesc 6 avenue de la Résistance Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône

04 42 17 00 63 https://mediatheque.lambesc.fr/

