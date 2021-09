Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne sur Loire Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Visite du fonds patrimonial “Les figures de nos histoires” Médiathèque de Cosne sur Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Visite du fonds patrimonial "Les figures de nos histoires" Médiathèque de Cosne sur Loire, 18 septembre 2021 14:30, Cosne-Cours-sur-Loire

Gratuit|Sur inscription
Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique
0386202700

Samedi 18 septembre, 14h30, 15h30 Visite du fonds patrimonial “Les figures de nos histoires” * Laurène vous guidera dans les coulisses de la médiathèque et les méandres de l’histoire locale. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

Pass sanitaire obligatoire

Médiathèque de Cosne sur Loire 6 rue des Forges 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre

A La Médiathèque de Cosne sur Loire, vous pouvez :

– consulter sur place ou emprunter : romans, documentaires, BD, mangas, CD et DVD, jeux de société et vidéo.

– accéder à l’espace informatique.

– voir des expositions et participer aux animations.

