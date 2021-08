Bruay-sur-l'Escaut Médiathèque de Bruay sur l'Escaut Bruay-sur-l'Escaut, Nord Exposition “jeux d’ailleurs et d’autrefois” Médiathèque de Bruay sur l’Escaut Bruay-sur-l'Escaut Catégories d’évènement: Bruay-sur-l'Escaut

Exposition "Jeux d'ailleurs et d'autrefois" du 17 septembre au 2 octobre 2021- Médiathèque de Bruay sur l'Escaut – 1 rue Waldeck Rousseau – 03 27 47 06 32 – Horaires habituels d'ouverture.

L’exposition propose des repères historiques sur les jeux. Elle en présente différents types et montre la diversité de leurs fonctions (apprendre, se former, communiquer…) et met en évidence l’intérêt du jeu pour renforcer les liens sociaux et familiaux. Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du Nord. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

L’accés à la médiathèque est limité à 49 personnes

