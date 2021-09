Brindas Médiathèque de Brindas Brindas, Rhône Atelier Brindas sur Wikipédia : à vos claviers ! Médiathèque de Brindas Brindas Catégories d’évènement: Brindas

Atelier Brindas sur Wikipédia : à vos claviers ! Médiathèque de Brindas, 18 septembre 2021 10:00, Brindas

Samedi 18 septembre, 10h00 Atelier Brindas sur Wikipédia : à vos claviers ! * Wikipédia fête ses 20 ans : l’encyclopédie collaborative en ligne continue de s’enrichir jour après jour grâce aux contributions de tout un chacun. Et si vous vous lanciez à votre tour dans cette aventure en essayant d’améliorer l’article consacré à notre ville, avec l’aide de l’association Le Vieux Brindas ?

Lyokoï, Wikimédien membre du groupe Lyonnais, vous donnera les clés pour bien mettre le pied à l’étrier dans cette gigantesque entreprise humaine ! Atelier ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans

Sur inscription *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

Adultes et enfants à partir de 12 ans

Médiathèque de Brindas 10 montée du clos, Brindas Brindas 69126 Rhône

La médiathèque vous propose 20000 documents (livres, CD, DVD, CDRom)

