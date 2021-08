Saint-Denis Médiathèque centre-ville de Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Table ronde autour du livre La Commune de 1871 : une relecture avec les historiens Laure Godineau et Marc César Médiathèque centre-ville de Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Vendredi 17 septembre, 19h00 Table ronde autour du livre La Commune de 1871 : une relecture avec les historiens Laure Godineau et Marc César * A l’occasion du 150e anniversaire de la Commune de Paris et de la mise à disposition des fonds patrimoniaux de la Commune de Paris des médiathèques de Plaine Commune sur le site www.communpatrimoine.fr, rencontre avec Marc César et Laure Godineau, co-directeurs de l’ouvrage « La Commune de 1871 : une relecture » et enseignants-chercheurs rattachés au laboratoire Pléiade de l’université Sorbonne Paris Nord. La rencontre sera animée par Antoine Reverchon journaliste au Monde. *

vendredi 17 septembre – 19h00 à 20h30

Entrée Libre

Médiathèque centre-ville de Saint-Denis 4 place de la Légion d’Honneur 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis

La médiathèque centre-ville de Saint-Denis fait partie du réseau de lecture publique de Plaine Commune. 23 médiathèques et 3 bibliobus, dans les 9 villes du territoire… elles sont gratuites et accessibles pour tous, habitants, salariés, étudiants….

