Rencontre d’auteurs Médiathèque, 18 septembre 2021 10:30, Castillon-la-Bataille. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque. Gratuit|Sur inscription 05 57 56 40 30

Samedi 18 septembre, 10h30 Rencontre d’auteurs * Rencontre d’auteurs autour du livre « Edifices religieux du secteur pastoral de Castillon-la-Bataille ». Seront présents les auteurs du livre, Jean-Richebé pour les textes et Jean-Peirre Verduzier pour les photos, ainsi que Jean-Pierre Bardon. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

Médiathèque 4 Esplanade Marcel Jouanno, 33350 Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille 33350 Gironde

Médiathèque de Castillon-la-Bataille située au cœur de la ville.

