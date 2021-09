Brive-la-Gaillarde Médiathèque Brive-la-Gaillarde, Corrèze Exposition « L’univers des champignons » de François Valente Médiathèque Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze

Exposition « L’univers des champignons » de François Valente Médiathèque, 18 septembre 2021 09:30, Brive-la-Gaillarde. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h30, 13h30 Exposition « L’univers des champignons » de François Valente * *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h30 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Médiathèque Place Charles-de-Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 05 55 18 17 50 http://mediatheque.brive.fr

Réalisé en 1849 dans un style néo-classique par Abrizio, l’ancien Hôtel de Ville, abrite aujourd’hui la médiathèque.

Crédits : Gratuit

Détails Heure : 09:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Médiathèque Adresse Place Charles-de-Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde lieuville Médiathèque Brive-la-Gaillarde