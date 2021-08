Annecy médiathèque Bonlieu Annecy, Haute-Savoie Exposition « La presse ancienne locale avec l’Exprimante » médiathèque Bonlieu Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Exposition « La presse ancienne locale avec l’Exprimante » médiathèque Bonlieu, 17 septembre 2021 12:30, Annecy. Journée du patrimoine 2021 médiathèque Bonlieu. Gratuit

17 et 18 septembre Exposition « La presse ancienne locale avec l’Exprimante » * L’exprimante permet de délivrer au public de façon aléatoire un article paru de 1807 à 1945 dans l’un des 60 journaux numérisés disponibles sur le site Lectura +, le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette exposition est aussi l’occasion de découvrir les collections de presse ancienne conservées à la médiathèque Bonlieu.

Accès libre. En accès libre sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Visite commentée de l’Exprimante :

vendredi 17 et samedi 18 septembre à 10h sur réservation 04 50 33 87 00 *

vendredi 17 septembre – 12h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

*

médiathèque Bonlieu 1 rue jean jaurès 74000 annecy Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie

04 50 33 87 00 http://bibliotheques.annecy.fr/ Crédits : Lectura+ Gratuit

