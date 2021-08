Annecy médiathèque Bonlieu Annecy, Haute-Savoie Présentation de reliures anciennes médiathèque Bonlieu Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Présentation de reliures anciennes médiathèque Bonlieu, 17 septembre 2021 16:00, Annecy Journée du patrimoine 2021 médiathèque Bonlieu. Gratuit|Sur inscription 04 50 33 87 00, https://bibliotheques.annecy.fr/

17 et 18 septembre Présentation de reliures anciennes * Le temps des journées européennes du patrimoine, la médiathèque Bonlieu vous ouvre les portes de son fond de conservation de livres rares pour la jeunesse. Au travers d’une série de contes illustrés, admirez le travail de reliure des éditions Engel. *

vendredi 17 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

médiathèque Bonlieu 1 rue jean jaurès 74000 annecy Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie

04 50 33 87 00 http://bibliotheques.annecy.fr/

