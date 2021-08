La Roche-sur-Yon Médiathèque Benjamin Rabier La Roche-sur-Yon, Vendée Exposition du peintre Michel Bourmaud (1939-2015) Médiathèque Benjamin Rabier La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Exposition du peintre Michel Bourmaud (1939-2015) Médiathèque Benjamin Rabier, 17 septembre 2021 14:00, La Roche-sur-Yon. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Benjamin Rabier. Gratuit

17 et 18 septembre Exposition du peintre Michel Bourmaud (1939-2015) * Exposition de toiles de Michel Bourmaud (1939-2015) Les oeuvres de ce peintre témoignent de l’évolution de La Roche-sur-Yon durant la seconde partie du XXe siècle. Exposition du 14 au 25 septembre – Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque mediatheque@larochesuryon.fr – 02 51 47 49 75 *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Médiathèque Benjamin Rabier Esplanade Jeannie Mazurelle 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée

02 51 47 49 75 http://www.larochesuryonagglomeration.fr/1223-les-mediatheques.htm Crédits : Ville de La Roche-sur-Yon Gratuit

Détails Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Médiathèque Benjamin Rabier Adresse Esplanade Jeannie Mazurelle 85000 La Roche-sur-Yon Ville La Roche-sur-Yon lieuville Médiathèque Benjamin Rabier La Roche-sur-Yon