11 – 25 septembre Exposition “Ecouter petit, regarder grand” * En lien avec la construction de la géante Babeth Mouton portée par la MJC La Fabrique, Alexis Costeux, étudiant à l’Ecole Supérieure d’Art de Tourcoing, expose son travail autour de la notion de patrimoine matériel et immatériel. *

samedi 11 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 11 septembre – 13h30 à 17h30

mardi 14 septembre – 16h00 à 18h30

mercredi 15 septembre – 10h00 à 12h30

mercredi 15 septembre – 13h30 à 18h30

vendredi 17 septembre – 16h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 17h30

mardi 21 septembre – 16h00 à 18h30

mercredi 22 septembre – 10h00 à 12h30

mercredi 22 septembre – 13h30 à 18h30

vendredi 24 septembre – 16h00 à 18h30

samedi 25 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 25 septembre – 13h30 à 17h30

Entrée libre, dans la limite de la jauge appliquée dans l’espace.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72660519.jpg?__ts=1607599229957 03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Crédits : © Hugo Miel Gratuit Droits réservés

