Tourcoing Médiathèque André Malraux Nord, Tourcoing Rencontre avec la comédienne Marianne Garcia Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Rencontre avec la comédienne Marianne Garcia Médiathèque André Malraux, 18 septembre 2021 15:00, Tourcoing. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque André Malraux. Gratuit mediatheque@ville-tourcoing.fr, 0359634250

Samedi 18 septembre, 15h00 Rencontre avec la comédienne Marianne Garcia * La médiathèque accueille Marianne Garcia, pour échanger sur son projet de livre retraçant son parcours remarquable. La résilience de cette Tourquennoise l’a menée jusqu’au cinéma : Les Invisibles, Mine de rien, Vent du nord, Discount …

Des paroles de femmes, écrivaines, artistes, exploratrices, seront lues par les bibliothécaires après cette rencontre. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

*

Entrée libre, dans la limite de la jauge appliquée dans l’espace.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location12244026.jpg?__ts=1607599089810 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque Crédits : Droits réservés Gratuit Droits réservés

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Médiathèque André Malraux Tourcoing