Vitry sous PARAPL’OUÏE Médiathèque Albert Camus, 18 septembre 2021 14:00, Vitry-le-François. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Albert Camus. Gratuit|Sur inscription 03 26 41 00 10

18 et 19 septembre Vitry sous PARAPL’OUÏE * Bords2Scènes vous propose une expérience insolite, une balade sonore sous un parapluie connecté pour visiter la ville de François Ier. Une histoire de Vitry-le-François au creux de l’oreille, pour un dispositif singulier. Car c’est au son d’un parapluie sonore que vous découvrirez ce récit en musiques, au rythme d’une déambulation par les chemins de traverse vitryats. Une création d’olivia Kryger et Nicolas Larmignat. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Départ toutes les 30 min à partir de 14h. Dernier départ à 16h. Rendez-vous à la Médiathèque Albert Camus.

Médiathèque Albert Camus 2 rue Charles Péguy, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Marne

La médiathèque Albert Camus offre en libre accès un large choix de documents dans tous les domaines. Différents supports de lecture et de recherche empruntables ou à consulter sur place : du roman à la bande dessinée en passant par les livres audio, les documentaires, les albums, les revues, l’accès aux outils informatiques. Ces collections, pour toute la famille, régulièrement valorisées par les animateurs, sont réparties dans un bâtiment 2.0, sur deux étages et onze espaces distincts.

Crédits : ©Bords2scènes Gratuit|Sur inscription ©Mairie de Vitry-le-François

