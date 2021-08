Visite Guidée de l’exposition “Retour d’Island” Médiathèque Albert Camus, 18 septembre 2021 17:30, Antibes.

Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Albert Camus. Gratuit

Samedi 18 septembre, 17h30

Visite Guidée de l’exposition “Retour d’Island”

*

Exposition “Retour d’Island” de Bernard Alligand.

Exposition des œuvres gravées et peintes de Bernard Alligand, artiste français qui voyage beaucoup et plus particulièrement en Islande où il puise son inspiration en travaillant ses toiles avec des matériaux récoltés sur place. Cette exposition sera l’occasion de mettre à l’honneur ses créations et de faire découvrir au plus grand nombre ses œuvres et ses livres d’artistes dans lesquels il a pu exprimer au travers des mots, des compositions graphiques sur des textes de Michel Butor, J.-P. Geay, Gaston Puel, Kenneth White, Régine Detambel, ….

*

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

*

Entrée libre.



Médiathèque Albert Camus 19 boulevard Chancel 06600 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location74468642.jpg 04 92 19 75 80 https://www.ma-mediatheque.net/ https://www.facebook.com/mediatheque.casa/,https://www.instagram.com/mediatheques_casa/,https://twitter.com/medcasa,https://www.youtube.com/user/medcasa06

Médiathèque du réseau des médiathèques des médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.

3600 m² au centre d’Antibes.

Pôles d’excellence : la mer, l’architecture, le jardin, livre d’artistes contemporains, fonds Jacques Audiberti et Albert Camus.

Crédits : Bernard Alligand Gratuit CASA